Bernau: Auszeichnung und 670.000 € Förderung für Bauhaus-Denkmal

Bernau (Barnim): Wie im Vorfeld bereits berichtet, fördert das Bundesbauministerium die Errichtung eines Besucher- und Begegnungszentrums im Bauhaus-Denkmal Bundesschule in Bernau-Waldfrieden mit einem Betrag von 670.000 Euro. Gestern wurde zur Auszeichnung geladen.

Wie das Ministerium mitteilte, wurden gestern 23 „Nationale Projekte des Städtebaus 2017“ ausgezeichnet. Die Schwerpunkte liegen in diesem Jahr auf dem demografiegerechten und barrierefreien Umbau der Städte und Gemeinden, Maßnahmen zur Konversion von Militärflächen und städtebaulichen Kooperationen. Das Bundesbauministerium fördert die 23 Siegerprojekte mit rund 65 Millionen Euro.

Bernau hatte im November einen Antrag auf Fördermittel gestellt, die in voller Höhe gewährt wurden. In der Begründung heißt es: „Anlässlich des Bauhaus-Jubiläumsjahres 2019 erhält das Denkmalensemble Bundesschule Bernau ein Besucherzentrum, das sich sensibel in den historischen Bestand einfügen soll. Es wird seine touristische Erschließung fördern und zugleich als Begegnungsstätte für die Bürger Bernaus fungieren.“

Bernaus Bürgermeister André Stahl freut sich deshalb außerordentlich, dass das Bauhausensemble erneut zu den geförderten Projekten zählt.

„Es ist uns gelungen, auf Bundesebene weiter die Wahrnehmung auf dieses nationale Denkmal zu lenken. Mit einem Besucher- und Begegnungszentrum wird das Areal für Gäste attraktiver. Und das wird durchaus nötig sein, vor allem wenn die Bundesschule in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen wird.“

Jetzt kann mit den Planungen, Ausschreibungen und ersten vorbereitenden Arbeiten für den Multifunktionsbau begonnen werden. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich nach derzeitigem Stand auf rund eine Million Euro.

Weitere Informationen unter www.bmub.bund.de – Weitere Beiträge bei Bernau LIVE

Bildtext: Fördermittel für Bernau: Von Bundesbauministerin Dr. Barbara Hendricks (l.) und dem Parlamentarischen Staatssekretär Florian Pronold (r.) erhielten Bürgermeister André Stahl und Planungsamtsleiterin Sylvia Hirschfeld die Bescheide. Quelle: BMUB

Infos zur Auszeichnung via Cornelia Fülling / Pressestelle der Stadt Bernau

Fotos: Bauhaus-Denkmal Bernau – Bernau LIVE