Bernau: Auf zum letzten Kunst- und Handwerkermarkt der Saison

Bernau (Barnim): Also wenn das Wetter so bleibt, dann steht einem wundervollen Sonntag nichts im Wege.

Zumindest dann nicht, wenn man diesen, natürlich nach dem Besuch des Wahllokals, im Stadtpark Bernau verbringen möchte. Zum letzten Mal in diesem Jahr freut sich der beliebte Kunst- und Handwerkermarkt noch einmal auf ganz viele Besucher.

Zum vierten und letzten Kunst- und Handwerkermarkt in diesem Jahr lädt die Bernauer Tourist-Information zu Sonntag, den 24. September in den Stadtpark ein.

Etwa 80 Künstler, Kunsthandwerker und Händler bieten von 10 bis 17 Uhr ihre Waren zum Kauf an. „Im Angebot haben sie Gebrauchsgegenstände und Zierrat in verschiedensten Formen und Materialien. Hier ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei“, informiert Jutta Blank von der Tourist-Information.

Ab 11 Uhr wird es für die jüngsten Besucher interessant, ob mit dem Musiktheater „Nobel-Popel“ oder bei verschiedenen Krativangeboten, wie etwa Keramik bemalen, Schmuck basteln oder Speckstein bearbeiten. Auch ein kleiner Nähkurs für Kinder wird vor Ort angeboten.

Am Stand der Tourist-Information startet um 13 Uhr eine kostenfreie Führung durch die Stadt – mit Geschichte und Geschichten, interessant und unterhaltsam. Zeitgleich öffnen die Geschäfte in der nahegelegenen Innenstadt. Ab 14 Uhr spielt die Gruppe „Bethree“, ab 15.30 Uhr das Duo „Thalamus“.

Museen und Kirchen sind an diesem Sonntag ebenfalls geöffnet.

Weitere Informationen gibt es unter (0 33 38) 76 19 19 bei der Tourist-Information in der Bürgermeisterstraße 4.