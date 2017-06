Bernau: 4.650 neue Blumen und Pflanzen für die Parkanlagen

Bernau (Barnim): Von den ersten Frühlingsblumen ist nicht mehr viel übrig und das Hussitenfest Anfang Juni, hat mit seinen vielen Besuchern und Ständen sein Übriges getan. Leider sah es nach dem Fest nicht mehr ganz so toll in unserem Stadtpark aus. Um so schöner ist es, dass man sich nun der “Blume” annahm.

Geplant vom Bernauer Grünflächenamt und ausgeführt von der Firma GalaBau Hoppe aus Bernau, wurden gestern und heute, bei nicht wirklich angenehmen Wetter, sagenhafte 4.650 neue Planzen im Stadtpark, am Marktplatz, den Wallanlagen und am russischen Ehrenmal gesetzt.

So zieren jetzt unter anderem Ziermais, Mangold, Männertreu, Begonien, Ziertabak, Zinnien, Silberblatt oder Salbei unsere Baumscheiben oder die Grünanlagen der Innenstadt.

Jetzt muss nur noch die Sonne wiederkommen 😉

Fotos: Bernau LIVE / privat