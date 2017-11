Berlin: Wie kommt eigentlich eine U-Bahn unter die Erde?

Bernau (Berlin): Für großes Aufsehen sorgten am heutigen Vormittag 2 U-Bahn Waggons, die per Schwertransport durch Berlins Mitte fuhren.

Mit einen Gewicht von jeweils etwa 25 Tonnen wurden die Wagen vom Typ DL zu Ihrem Bestimmungsort in der Minna-Cauer-Straße, nahe des Hauptbahnhofes, gefahren.

Hier verfügt die U-Bahn über einen so genannten Wartungsschacht. Mit großen Kränen, die bis zu 33 Tonnen heben können, wurden die Waggons in einen beinahe passgenauen Schacht herabgelassen und gelangten so auf die Fahrtstrecke der Linie U55. Hier sollen sie erst einmal die Strecke des Regierungsviertels zwischen Hauptbahnhof und Brandenburger Tor befahren.

Ganz neu ist diese Modellreihe nicht wirklich, denn sie wird seit vielen Jahren nicht mehr gebaut und galt eigentlich als ausgemustert. Da aber nicht genug Züge zur Verfügung stehen, entschloss sich die BVG einige dieser Modelle wieder in den Verkehr zu bringen. Diese sollen auf Strecken eingesetzt werden, die weniger befahren werden, bzw. ein nicht ganz so hohes Verkehrsaufkommen haben.

Hier findet Ihr viele Informationen zur Geschichte der eigentlich ausgedienten Baureihe.