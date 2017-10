Berlin: Feuerwehr noch immer beim Großbrand in Hohenschönhausen

Berlin (Bernau): Auch 18 Stunden nach der ersten Alarmierung zum Großbrand an der Goeckestraße in Berlin-Hohenschönhausen, sind zahlreiche Feuerwehrleute noch immer im Einsatz.

Wie wir gestern Abend bereits berichteten, brannte in Hohenschönhausen ein Hallen- und Lagerkomplex in voller Ausdehnung. Auf Grund zahlreicher Explosionen, so etwa eines Druckgasbehälters, mussten die Löscharbeiten teils unterbrochen- und umliegende Anwohner evakuiert werden. Um die umliegenden Gebäude zu schützen, wurden diese über Stunden mit Wasser gekühlt.

Mehr als 120 KameradInnen der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr waren die ganze Nacht vor Ort.

Am heutigen Morgen wurde dann das ganze Ausmaß des Großbrandes sichtbar. Das Gelände, auf dem u.a. zahlreiche Holzpaletten lagerten, glich einem Kriegsschauplatz und viele Feuerwehrleute sind noch immer damit beschäftigt, zahlreiche Glutnester zu löschen.

Wie und warum das Feuer Ausbrach ist noch immer nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu wird nun die Kriminalpolizei übernehmen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Einsatz auch am heutigen Samstag andauern wird. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Fotos: Diday Media für Bernau LIVE