Barnimer Polizei konnte Diebe in Bernau und Wandlitz stellen

Bernau – Wandlitz: Wären sie mal lieber zu Hause geblieben. Gleich drei Diebe bzw. Einbrecher aus Osteuropa, konnte die Barnimer Polizei heute und gestern Dingfest machen und aus dem Verkehr ziehen.

Anbei die Meldungen der Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim.

„Bernau – Auf frischer Tat gestellt

Am 10.01.2017 überraschten Polizisten gegen 01:30 Uhr zwei Osteuropäer auf einem Firmengelände in der Schwanebecker Chaussee. Das Duo im Alter von 25 und 33 Jahren war gerade dabei gewesen, die Räder eines Ford Focus zu demontierten und in ihrem PKW zu verstauen. Eine kurze Flucht in Richtung Autobahn endete mit ihrer vorläufigen Festnahme. Kriminalisten der Inspektion Barnim haben sich der Langfinger angenommen.

Wandlitz – Mutmaßlicher Einbrecher im Bereich der Direktion Nord gefasst

Nachdem im Tagesverlauf des 09.01.2017 in ein Einfamilienhaus in der Nelkengasse eingebrochen worden war, in dessen Folge mit den Tätern auch Schmuck verschwand, sicherten Kriminaltechniker Spuren am Tatort.

Später griffen sich Polizisten in Wensickendorf (Direktion Nord) einen 46-jährigen Osteuropäer, welcher im Verdacht steht, dort einen Wohnungseinbruchsdiebstahl begangen zu haben. Auch an diesem Ereignisort kamen Kriminaltechniker zum Einsatz. Und siehe da: nach bisherigen Erkenntnissen gleichen sich die hinterlassenen Spuren frappierend. Weitere Ermittlungen folgen.“