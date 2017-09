Barnimer Erstklässler bekommen Infos in der Bus-Schule

Grüntal (Barnim): Eine schönen Beitrag zur Verkehrssicherheit von SchülerInnen haben wir heute beim Landkreis Barnim entdeckt.

In einer tollen Aktion der Barnimer Bus Gesellschaft (BBG) und der Polizei lernen Kinder das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Hierfür wurde eine “Busschule” eingerichtet.

Die Erstklässler aus Grüntal dürfen gleich mit dem Start in ihre Schulkarriere zwei Schulen besuchen. Denn neben ihrer eigentlichen Schule haben die Kreisverwaltung in Zusammenarbeit mit der Barnimer Busgesellschaft, der Polizeiinspektion Barnim und der Verkehrswacht zusätzlich noch eine Busschule ins Leben gerufen.

„Ihr seit in diesem Jahr die ersten Schüler, die einen Bus als Klassenzimmer haben“, sagte Alexander Greifenberg, Verkehrsleiter der BBG, zur Eröffnung der diesjährigen Busschule. „Hier sollt ihr lernen, wie ihr sicher von Zuhause zur Schule und wieder zurück kommt.“

Bereits im 16. Jahr lernen so Schüler aus dem gesamten Landkreis Barnim, wie Bus fahren genau funktioniert. Dazu zählt neben dem korrekten Verhalten im Bus auch das Benehmen an der Bushaltestelle. Die Schüler werden auf Gefahren hingewiesen und erleben auch in der Praxis – etwa bei einer kontrollierten Notbremsung – was alles passieren kann. Die Busschule wird in diesem Jahr an 12 von 29 Schulen mit Erstklässlern angeboten.

Wir danken dem Landkreis Barnim für die Zusendung des Fotos.