Barnim: Zahlreiche Motorradunfälle am Wochenende

Landkreis Barnim – Mehrere Motorradunfälle

Das milde Wetter des vergangenen Sonntages lockte wieder zahlreiche Motorradfahrer auf die Straßen. Davon war auch der Landkreis Barnim nicht ausgenommen gewesen. Leider gingen nicht alle dieser Fahrten glimpflich aus. So wurden am 15.10.2017 allein vier Unfälle mit Personenschaden gemeldet, an denen Biker beteiligt waren:

In der Seerandstraße von Joachimsthal kam gegen 11:20 Uhr der 31-jährige Fahrer einer Hyosung in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwere Verletzungen erlitt auch ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Oder-Spree. Der Biker war gegen 12:00 Uhr mit seiner Aprilia auf der L291 bei Liepe von der Fahrbahn abgekommen und ebenfalls gestürzt. Seine Verletzungen werden jetzt im Unfallkrankenhaus Berlin behandelt.

Zwischen Blumberg und Birkholz (L312) stürzte ebenfalls gegen 12:00 Uhr ein 37 Jahre alter Berliner, der mit seiner Buell nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus nach Berlin-Buch.

Gegen 14:50 Uhr verlor ein 48-jähriger Harleyfahrer aus Berlin in der Wandlitzer Straße von Ützdorf die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Auch er wird jetzt in Berlin-Buch behandelt.

Altenhof – Verkehrsunfall forderte Menschenleben

Bei einem Verkehrsunfall auf der L23 ist am Nachmittag des 13.10.2017 ein 83-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war er mit seinem VW zwischen Golzow und dem Abzweig Altenhof unterwegs gewesen, als der Wagen gegen 16:15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Skoda und einem VW im Gegenverkehr kollidierte. Der 83-Jährige wurde in seinem stark beschädigten Fahrzeug eingeklemmt und erlag, trotz umgehender medizinischer Versorgung, noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die 57 bzw. 69 Jahre alten Fahrer der beiden anderen PKW erlitten leichte Verletzungen.

Eberswalde – Werkzeuge und Maschinen gestohlen

In der Nacht zum 14.10.2017 gelangten Einbrecher in ein Firmengebäude im Kupferhammerweg. Dort wurden dann die Räumlichkeiten nach Verwertbarem durchsucht. Den Tätern fielen so diverse Werkzeuge und Maschinen in die Hände. Der genaue Sachschaden war bei Anzeigenaufnahme noch nicht bezifferbar.

Eberswalde – Polizei ermittelt zu Brandstiftung

Am Nachmittag des 15.10.2017 gelangten noch Unbekannte mit brachialer Gewalt in ein leerstehendes ehemaliges Autohaus in der Neuen Straße. Dort wurde dann vorgefundenes Papier entzündet. Glücklicherweise erlosch das Feuer von selbst, so dass keine Gebäudeschäden zu verzeichnen waren. Trotzdem ermittelt die Kriminalpolizei der Inspektion Barnim nun wegen Brandstiftung.

Einbruch in Einfamilienhaus in Zepernick

Im Laufe des Samstages verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam, über die Terrassentür, Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße in Zepernick. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten nach ersten Angaben Bargeld und persönliche Dokumente. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die eingesetzte Kriminaltechnik sicherte am Tatort umfangreich Spuren.

