Barnim: Verkehrsinfos zum Wochenende: L29, B 158 und SEV S2

Bernau (Barnim): So kurz vorm Wochenende wollen wir Euch noch einige Verkehrs-Infos für das Wochenende, bzw. den Anfang kommender Woche mit auf den Weg geben.

S-Bahn S2

Vom Freitag, den 20. Oktober 2017, 20 Uhr, bis zum 23. Oktober 2017, 01.30 Uhr, besteht ein durchgängiger Schienenersatzverkehr zwischen den S-Bahnhöfen Buch und Bernau.

Das selbe noch einmal am Wochenende vom 27. Oktober 2017, 20 Uhr, bis zum 30. Oktober 2017, 01.30 Uhr

L29 Biesenthal

Ab kommenden Montag, dem 23. Oktober 2017, kommt es an der L29 in Biesenthal zu Bauarbeiten in Höhe des neuen EDEKA Marktes. (Kreuzungsbereich)

Aus Bernau oder Melchow kommend, könnt Ihr ab Kreuzungsbereich bis voraussichtlich 29. Oktober 2017, nicht durch Biesenthal in Richtung Ortsausgang, bzw. Lanke fahren. Umleitungen sind ausgeschildert.

B158 Tiefensee

Vom 24.10. bis 27.10.2017 werden die Arbeiten zur Deckenerneuerung an der Bundesstraße B 158 OD Tiefensee durchgeführt.

Die Arbeiten werden unter halbseitiger Vollsperrung ausgeführt, eine Durchfahrt aus Fahrtrichtung Berlin durch die Baustelle ist in dieser Zeit nicht möglich.

Die dazu notwendigen Sperr- und Sicherungsmaßnahmen werden ab Montag den 23.10.2017 errichtet und die Sperrung wird am 24.10.2017 um 06:00 Uhr wirksam. Der Verkehr in Richtung Bad Freienwalde wird über die B 168 und L 236 nach Leuenberg wieder auf die B 158 geführt. Verkehrsteilnehmer in Richtung Berlin können durch den Baustellenbereich fahren.

Der Schmiedeweg in Tiefensee ist aus Berlin kommend nur über die ausgewiesene Umleitung erreichbar.

