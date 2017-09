Werneuchen: Gestohlene Quads bedrohen nun die Existenz

Werneuchen (Löhme – Trappenhöhe): In der letzten Woche berichteten wir, so ziemlich beiläufig in einem unserer Polizeiberichte, über gestohlene Quads.

In der Polizeimeldung stand hierzu folgendes: “In der Nacht zum 06.09.2017 gelangten noch Unbekannte auf ein Gewerbegrundstück in Trappenhöhe. Dort drangen sie dann in zwei der dort befindlichen Gebäude ein und stahlen u.a. mehrere Quads und Kinderquads.”

Auf Grund des Datenschutzes lagen uns am Tag der Veröffentlichung noch keine weiteren Details vor. Wir wir nun erfahren haben, handelt es sich bei den Geschädigten um die “Quadstation Berlin/Brandenburg” in Trappenhöhe bei Löhme. Hier werden auf dem extra hergerichteten Gelände Quadtouren angeboten. Zudem gibt es eine Kinderquadstrecke oder es werden geführte Touren bis nach Berlin durchgeführt.

Dies änderte sich mit dem Diebstahl zahlreicher Fahrzeuge in der Nacht zum 06. September 2017 als beinahe die gesamten Quads und mehr gestohlen wurden. Darunter: 6 CPI xs 250, 5 Kinderquads, ein Buggy Odes 150, 1 Kubota Rasentrakror, 1 Freischneider von Stihl, Kompressor, Angeln + Zubehör, Makita Ackuschrauber und einiges mehr.

Für solch ein kleines Unternehmen kann es wohl kaum etwas Schlimmeres geben und so wissen die Betreiber zu Zeit kaum, wie sie nunmehr über die Runden kommen-, bzw. wie es weitergehen soll.

Den Mut weiterzumachen haben sie trotz des herben Rückschlages nicht verloren. In sozialen Netzwerken bitten sie nach Ausschau der gestohlenen Quads und wollen mit einem Kinder- und Familienfest am kommenden Sonntag, dem 17.09.2017 ab 10:00 Uhr, dennoch ein wenig feiern und den Kindern zum Weltkindertag einen erlebnisreichen Sonntag bieten.

Seitens des Veranstalters heisst es: “Fleisch und Wurst vom Grill, eine Strohpyramide zum toben, Ute und Kiwi von Paintball Löhme stellen uns ihren Paintballpavillon zur Verfügung in dem man mit einem Paintballmakierer Zielschiessen auf eine Zielscheibe machen kann, unser Freund Mario stellt uns zwei Quads zur Verfügung damit Groß und Klein ein paar Runden über unsere Quadstrecke drehen können. Ausserdem starten wir an dem Tag eine Auktion für eine Quadtour mit Überraschung.

Wir würden einen kleinen Spendentopf aufstellen in den jeder der möchte einen kleinen Obolus hinterlassen kann, um uns so zu helfen bald wieder durchstarten zu können. Ausserdem freuen wir uns darauf mit euch und euren Kindern, dank der tatkräftigen Unterstützung unserer Familien und Freunden, mal wieder richtig Spaß zu haben.”

Wer feiern und vielleicht ein klein wenig helfen möchte und kann, der sollte unbedingt in Trappenhöhe vorbeischauen!