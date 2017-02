Barnim: Mit Kind und Kegel auf den zugefrorenen Seen unterwegs

Bernau: So wie hier am Stolzenhagener See in Höhe der Fischerstube, genießen am heutigen Sonntag zahlreiche Ausflügler das winterliche Wetter auf den zugefrorenen Seen unserer Region.

Auch wenn wie hier die Eisdicke teils bei etwa 15 cm liegt, so sollte man dem Winterspaß mit Vorsicht und nötigem Respekt gegenübertreten. Gerade an- oder unter Brücken oder bei fließendem Gewässer, ist in jedem Fall äußerste Achtsamkeit geboten.

Noch bis zum Sonnenuntergang hält z.B. die Fischerstube am Stolzenhagener See, Glühwein und ein wärmendes Feuer bereit.