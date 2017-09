Barnim: Meldungen der Polizeidirektion Ost vom Freitag

Schwanebeck – Diebstahl auf einer Baustelle

In der Nacht zum 13. September stahlen unbekannte Täter aus einer Siebanlage ca. 250 Liter Diesel. Diese Anlage steht auf einer Baustelle am Lindenberger Weg. Der Schaden beträgt ca. 290 Euro.

Ahrensfelde – Diebe nehmen Navigationsgerät mit

Unbekannte haben sich in der Nacht zum 14.09.2017 gewaltsam Zugang zu einem PKW VW in der Straße am Walde verschafft und daraus ein Navigationsgerät gestohlen. Sie hinterlassen dem Besitzer einen Schaden von ungefähr 2.100 Euro.

Wandlitz – Baumaschinen gestohlen

In der Nacht zum 14.09.2017 verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem, im Rohbau befindlichen Einfamilienhaus in der Amselallee. Daraus stahlen sie mehrere Baumaschinen und hinterlassen einen Schaden von ungefähr 3.600 Euro.

Info und Meldungen via Polizeidirektion Ost.