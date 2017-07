Flößerfest Finowfurt (Eberswalde): Mit einer fulminanten und großartigen Lasershow sowie einem bezaubernden Feuerwerk wurde am gestrigen Freitagabend das 22. Flößerfest in Finowfurt eröffnet. Zuvor wurde bereits die große Einfahrt der Flößer gefeiert…

Das Wetter hat es gut gemeint. Pünktlich zur “leuchtenden” Eröffnung hörte es auf zu regnen und tausende Besucher machten es sich rund um den Finowkanal bequem um eine wirklich sehr gut inszenierte Eröffnungsshow zu erleben. Ob auf der Brücke, direkt am Ufer oder bequem auf der Schute, ließen sich die Zuschauer, in tollen Laser-Bildern Finowfurt erklären. Im Anschluss stieg ein wunderschönes und mit der Musik abgestimmtes Feuerwerk in den trockenen Abendhimmel. In Szene gesetzt wurde die Show im Übrigen von der Firma “laser performance” aus Finowfurt.

Danach ging es für viele über die Festmeile zum Festplatz wo bis früh in den Morgen getanzt und gefeiert wurde.

Am Samstag und am Sonntag wartet dann ein umfangreiches Programm mit z.B. vielen Musik-Acts auf die großen und kleinen Gäste. Zum Flößerbrunch und Frühschoppen wird am Sonntag von 11 bis 14 Uhr geladen. Den Abschluss bildet am Sonntag wieder traditionell das Entenrennen am Kanal mit großer Preisverleihung.

Seit 1996 wird im Ortsteil Finowfurt der Gemeinde Schorfheide das traditionelle Flößerfest gefeiert. Mit rund 30.000 Gästen zählt das Flößerfest seit einigen Jahren zu den Großveranstaltungen im Landkreis Barnim.

Wir haben die gestrige Eröffnungsshow LIVE via Facebook übertragen. Leider hielt die Internet-Verbindung nicht wie gewünscht, daher leider ein paar Aussetzer im folgenden Video… Sorry dafür.

Fotos / Video: Bernau LIVE

Sachstand: 1. Juli / 12.10 Uhr