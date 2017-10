Barnim: Gleich zwei ertappte Einbrecher – Haftbefehle!

Eberswalde (Barnim) – Weitere Taten geklärt

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher, welcher am 16.10.2017 im Zuge von Ermittlungen zu aufgefundenem Diebesgut überprüft worden war, hat nun eingeräumt, nicht nur für einen Einbruch in das Sozialgebäude einer Sportanlage in der Heegermühler Straße verantwortlich zu sein, sondern auch weitere Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet begangen zu haben. Im Laufe des 18.10.2017 wird eine Vorführung beim zuständigen Gericht erfolgen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hat Haftantrag gestellt. Die Ermittlungen, auch hinsichtlich möglicher Mittäter, dauern an.

Anzeige

Lesen Sie dazu auch unsere Ausgangsmeldung vom 17.10.2017:

Eberswalde – Diebesgut aufgefunden Durch Zeugen erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass in einem Keller in der Oderbruchstraße mutmaßliches Diebesgut gelagert würde. Als die Polizei am späten Abend des 16. Oktobers dort eintraf, bestätigte sich diese Vermutung. Ersten Ermittlungen zufolge stammt das Aufgefundene u.a. von einem Einbruch in die Räume eines Sportvereins vom letzten Wochenende. In unmittelbarer Nähe trafen die Beamten auch zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren an. Jetzt wird geprüft, inwieweit sie mit dem Geschehen in Verbindung stehen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Wandlitz (Barnim) – Haftbefehl erlassen

Ein 45 Jahre alter Mann, welcher am Abend des 16.10.2017 nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Prenzlauer Chaussee vom Wohnungsinhaber und weiteren Zeugen gefasst werden konnte, ist nun in eine Justizvollzugsanstalt überstellt worden. Ein Richter des zuständigen Amtsgerichts in Bernau erließ Haftbefehl. Der bereits einschlägig bekannte Mann hatte bei seiner Ergreifung Bargeld dabei gehabt, welches er in der betreffenden Wohnung vorgefunden hatte.

Lesen Sie dazu auch unsere Ausgangsmeldung vom 17.10.2017:

Wandlitz – Vom Besitzer ertappt Ein fremder Mann kam am 16. Oktober, gegen 21 Uhr, aus einem Hauseingang in der Prenzlauer Chaussee, zu dem im oberen Geschoss eine Wohnung gehört. Der Wohnungsinhaber sah den Mann und sprach ihn an. Der Mann suche eine Pension. Kollegen des Wohnungsinhabers hielten den Mann fest, bis dieser seine Wohnung kontrolliert hatte. Das Geld, welches er in der Wohnung vermisste, fand er in der Jackentasche des Unbekannten. Jetzt informierte er die Polizei. Die Beamten nahmen den vermeintlichen Dieb vorläufig fest. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Infos und Meldungen via Polizeidirektion Ost.

Auch wir sind leider nicht perfekt! Du hast einen Schreibfehler gefunden oder möchtest den Artikel redaktionell korrigieren? Gib uns Bescheid, indem Du den Fehler markierst und Strg+Enter drückst. Danke.

Anzeige