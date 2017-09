Bahnhofs-Musik-Fest am Kulturbahnhof Biesenthal

Bernau (Barnim): Zum bereits 12. Mal lud der Kulturbahnhof Biesenthal am vergangenen Samstag zum alljährlichen Bahnhofsmusikfest nach Biesenthal ein.

Bei schönstem September-Wetter zog es etliche Besucher zum Bahnhof Biesenthal um den zahlreichen Bands bei Wein und allerhand Kulinarischem zu lauschen.

Anzeige

Auf den Bahnhofstreppen gab es handgemachte Musik verschiedenster Richtungen und ringsherum lockten zahlreiche Stände, Kaffee und Kuchen, Limonade und Bier, Salate, Suppen, Würstchen oder leckerer Sanddornsaft zum Verweilen und genießen.

Eine Holzwerkstatt, an der kleine oder große Künstler tolle Figuren und Spielzeuge basteln können, Artistik, ein “brennender Zirkus” sowie ein Malstand sorgten zudem für Abwechslung und Kreativität.

Info zum Kulturbahnhof Biesenthal

Als im Jahre 2005 das sogenannte Bahnhofsempfangsgebäude in Biesenthal verkauft werden sollte, glaubten zehn Biesenthaler, Zu(g)gereiste und Bahnfahrer nicht, dass der Zug schon abgefahren sei und packten die Gelegenheit beim Schopf.

Seit dem schmieden sie mit „vereinten“ Kräfte Ideen für diesen Ort und probieren Neues aus. Inzwischen sind es 66 Mitglieder. Nicht alle haben Zeit, sich regelmäßig zu engagieren. Wer kann, fördert die Arbeit in Form eines Beitrages mit 5 EUR im Monat oder mehr.

Wer, wie die Gründungsmitglieder, einmalig mindestens 500 EUR in den Bahnhof investiert, kann stimmberechtigter „Mitinhaber“ dieses Bahnhofs werden. Wir denken, diese „Aktie“ zahlt sich in jedem Falle aus. Denn der „Kultur im Bahnhof“ e.V. leistet wichtige kulturelle und soziale Arbeit hier an der Grenze zwischen Stadt und Land.

Der Verein ist gemeinnützig für die Zwecke Kultur, Erziehung und Bildung, Umweltschutz und Völkerverständigung tätig. Zu diesem Zweck betreibt der Verein ein unabhängiges Kulturzentrum im Bahnhof Biesenthal. [Quelle: http://www.bahnhof-biesenthal.de/]