Bahn: Infos zu Bauarbeiten am S-Bahnhof Röntgental

Röntgental (Zepernick): Von Donnerstag, 26. Oktober (15 Uhr), bis Dienstag, 31. Oktober 2017 (12 Uhr), finden Arbeiten an der Eisenbahnüberführung (EÜ) über dem Personentunnel des S-Bahnhofs Röntgental und an der EÜ in der Mewesstraße statt. Dabei lassen sich Nachtarbeiten leider nicht vermeiden.

Der Durchgang unter der EÜ „Mewesstraße“ ist für den Zeitraum gesperrt. Bitte beachten Sie zudem die ausgewiesenen Halteverbote im Röntgentaler Weg, um den Schwerlasttransport nicht zu behindern.

Die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen werden so gering wie möglich gehalten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen. Dafür bitten wir um Entschuldigung und Ihr Verständnis, so die Deutschen Bahn AG in einer Mitteilung.

S-Bahn: Vom 27. Oktober 2017, 20 Uhr, bis zum 30. Oktober 2017, 01.30 Uhr besteht durchgängiger Schienenersatzverkehr zwischen den S-Bahnhöfen Buch und Bernau.