Autocross in den Wukuhlen in Biesenthal – Wir haben Freikarten!

Biesenthal (Barnim): Am 17. und 18. Juni 2017 lädt der Mc Klosterfelde zum großen Motorsportereignis in die Biesenthaler Wukuhlen ein.

Am Samstag beginnt das Event um 9.00 Uhr mit dem freien Training, Sonntag geht es dann schon um 8.30 Uhr los. Neben dem freien Training wird es in den einzelnen Klassen ein Zeittraining, 3 Läufe und die Finalläufe geben. Zudem gibt es sogar 2 Langstreckenrennen, eins am Samstag Abend für die Stockcarautos und am Sonntag um 11.00 Uhr startet das traditionelle Langstreckenrennen, bei dem sogar einige Clubfahrer vertreten sind!

Kurz gesagt: Viele spannende Rennen erwarten Euch! Karten für dieses Event erhaltet ihr im Vorverkauf in der Q1 in Biesenthal, in der STAR-Tankstelle Bernau, der Blumengalerie Bartenbach und der Esso-Tankstelle Paulsen in Basdorf, sowie im Markgrafen Getränke Handel in der Treseburger Straße 29 in 13129 Berlin.

Mit etwas Glück könnt Ihr auch Tickets gewinnen! Gemeinsam mit dem Mc Klosterfelde verlosen wir 3×2 Freikarten für jeweils einen Tag.

Unter allen Kommentaren mit dem Stichwort “Autocross Biesenthal” hier oder bei Facebook, verlosen wir 3 x 2 Freikarten für jeweils einen der 2 Tage. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 16 Jahren. Teilnahmeschluss ist Freitag, der 16. Juni 2017 – 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Weitere Infos zum Mc Klosterfelde und dem Programm für das Wochenende findet ihr unter: www.mc-klosterfelde.de