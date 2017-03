Audi Cabrio in Bernau gestohlen und weitere Polizeimeldungen

Bernau – Cabrio gestohlen

Auf dem Parkplatz des S-Bahnhofes Friedenstal in Bernau, Lenastraße, kam es zu einem Diebstahl eines PKW Audi Cabrio. Die unbekannten Täter entwendeten das Fahrzeug im Zeitraum vom 21.03.2017, 06:20 Uhr bis 22.03.2017, 13:50 Uhr. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Polizei leitete die Fahndung nach dem PKW ein und nahm die Anzeige auf.

Biesenthal – Einbruch in Bungalow

Aus der Ruhlsdorfer Straße wurden am 22.03.2017 mehreren Einbruchsversuche angezeigt. Unbekannte Täter hatten mehrere Wochenendgrundstücke angegriffen. In einem Fall drangen die Täter in das Innere des betroffenen Bungalows vor. Dort durchwühlten sie Schränke und verursachten durch ihr Tun einen Sachschaden von rund 600 Euro. In zwei weiteren Fällen gab es Einbruchsspuren ohne Hinweise auf das Betreten der Bungalows. Nach der Anzeigenaufnahme kam die Kriminaltechnik zum Einsatz.

Eberswalde – Einbruch in Ärztehaus

In den Abendstunden des 22.03.2017 stellte die Polizei im Ärztehaus der Robert-Koch-Straße einen Einbruch in eine dortige Praxis fest. Offensichtlich durchwühlten die unbekannten Täter alle Schränke der betroffenen Praxis. Angaben zum Schaden und den Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Die kriminaltechnische Arbeit dauert derzeit noch an.

Infos via Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim