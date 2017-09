Am Wochenende: Museums-Fest im Luftfahrtmuseum Finowfurt

Bernau (Finowfurt): Mit einem umfangreichen Programm startet am kommenden Wochenende das Museumsfest im Luftfahrtmuseum Finowfurt.

Neben einem unterhaltsamen Show- und Familienprogramm warten auf Euch am Samstag und Sonntag rasante Oldtimerrennen, Modell-Flugshows, zivile und militärische DDR Fahrzeuge sowie ein großer Tausch- & Teilemarkt.

– Flugshow mit den großen Modellflugzeugen

– Oldtimerrennen

– Offroad-Fahrten

– Flugsimulator

– Löschübungen der Feuerwehr

– Schiffsmodellbauer mit besonderen Spielmöglichkeiten für Kinder

– Trödelmarkt

– Modellpanzerstrecke

– Bastelstraße

– Feldeisenbahn

– Hüpfburg für die Kleinen

– Essen, Trinken

– Shelterparty

Über das Luftfahrtmuseum

Willkommen im Luftfahrtmuseum Finowfurt mit seiner Luftfahrthistorischern Sammlung, der größten Ihrer Art in den neuen Bundesländern. Wir bieten Ihnen an einem Originalstandort eines ehemaligen sowjetischen Militärflugplatzes mit deutschen Wurzeln eine erlebnisreiche Begegnung mit der Luftfahrtgeschichte Brandenburgs.

Die Geschichte des Museumsgeländes begann mit dem Aufbau eines Flugplatzes, erst der deutschen und dann der sowjetischen Luftwaffe. In den Wirren der politischen Wende erfolgte die Gründung des Luftfahrtmuseums Finowfurt. Diese kann detailliert in unserer neuen Museumsbroschüre nachgelesen werden.

Die wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Geschichte wurde mit Hilfe vieler Zeitzeugen, privater Dokumente und eigener Forschungsarbeit möglich. Dies hat dazu geführt, dass hier ein anerkanntes Kompetenzzentrum zu Themen des Kalten Krieges entstanden ist.

In unserem Freilichtmuseum und Veranstaltungsort können Sie auf einem Gelände von ca. 23 ha in 10 Sheltern und dem ehemaligen Stabsgebäude mehr als 25 Flugzeuge, Turbinen und Motoren besichtigen. 2 Flugzeugwracks aus der Zeit vor 1945 erzählen ihre ganz eigene Geschichte in unserer luftfahrtarchäologischen Ausstellung.

Große und kleine Geheimnisse erschließen sich Ihnen durch fundierte und anschauliche Sachinformationen in unseren Flyern, Themenheften und sachkundigen Führungen. Erfahren Sie mehr über das ausgestellte Wrack einer abgeschossenen deutschen Maschine vom Typ Focke Wulf 190 aus den letzten Tagen des 2. Weltkrieges, die spannende Geschichte der 1966 über Westberlin abgestürzten Jak-28, über unsere TU-134 oder über die ausgestellte IL-14P, der früheren Regierungsmaschine von Walter Ulbricht.

Unser Museum ist ein gemeinnütziger Verein, der überwiegend auf das Wirken vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter beruht. Sie gestalten die inhaltliche Arbeit des Museums und sein äußeres Erscheinungsbild. Dabei werden sie von eine Reihe themenbezogener Arbeitsgruppen unterstützt.

Inmitten der Natur der Märkischen Heide finden Sie ein unverwechselbares Ambiente, das auch für Filmemacher attraktiv ist.

Daneben bietet das Luftfahrtmuseum viele Erlebnisse für Groß und Klein. Dazu gehören jährlich wiederkehrende Großveranstaltungen, individuell buchbare Aktivitäten für Kinder, Erwachsene und Schulen, aber auch teambildende Maßnahmen für Firmen und Vereine. [Quelle: http://www.luftfahrtmuseum-finowfurt.de/]