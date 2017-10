Am 28.Oktober: Indoor Kinder-Flohmarkt im Forum Bernau

Bernau (Barnim): Zu einem Indoor Kinderflohmarkt lädt am kommenden Samstag das Netzwerk Gesunde Kinder Barnim-Süd ein.

Von 10-15 Uhr dreht sich im Forum Bernau an der Zepernicker Chaussee alles rund um Kinderkleidung, Spielzeug und Trödel rund um die Familie.

Am Dienstag, dem 31. Oktober 2017, Feiertag, findet zum letzten Mal in diesem Jahr der große Flohmarkt auf dem Gelände vor OBI in Bernau statt. Hier wird von 10-17 Uhr zum Verweilen eingeladen.

