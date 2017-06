Aktuelle Meldungen der Polizei aus Bernau und Barnim

Schönerlinde – Spurensicherung nach Diebstahl

Noch Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum 15.06.2017 gewaltsam Zugang zum Innenraum eines Baggers und eines Bauwagens auf einer Baustelle zwischen Schönerlinde und Mühlenbeck. Sie stahlen diverse Geräte und Werkzeuge. Der Firma entstand ein Schaden von ungefähr 23.000 Euro. Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Spurensicherung übernommen.

Trappenfelde – Kriminaltechniker nach Einbruch im Einsatz

In der Nacht zum 15.06.2017 drangen Unbekannte gewaltsam in die Räume einer Firma in der Trappenfelder Straße ein. Sie durchsuchten das Inventar und stahlen diverse Gegenstände. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro. Kriminaltechniker haben die Spurensicherung übernommen.

Ahrensfelde – Ladendiebe gestellt

Am 13.06.2017, gegen 18:30 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter eines Discounters in der Landsberger Chaussee zwei Frauen, die kosmetische Artikel in einen Pappkarton steckten. Anschließend verließen sie den Markt, ohne die Waren im Wert von 270 Euro zu bezahlen. Der Mitarbeiter hielt die Beiden hinter dem Kassenbereich auf und informierte die Polizei, die Anzeigen wegen Diebstahls aufnahmen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Groß Schönebeck – Busse beschädigt

Unbekannte haben sich in der Nacht zum 14.06.2017 Zugang auf ein Firmengelände im Steindamm verschafft. Dort haben sie mehrere stillgelegte Busse stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Biesenthal/Danewitz – Radfahrer verletzt

In der Dorfstraße ereignete sich am 14.06.2017, gegen 13:45 Uhr, ein Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Dorfstraße aus Richtung Dewinsee Siedlung und beabsichtigte nach rechts in die Rüdnitzer Chaussee abzubiegen. Dort kollidierte er aus bisher ungeklärter Ursache mit einem PKW Mercedes, dessen 61-jährige Fahrerin die Rüdnitzerr Chaussee in Richtung Rüdnitz befuhr und an der Unfallstelle nach links in Richtung Dewinsee abbog. Der Radfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 1.500 Euro.

Eberswalde – Kräder stießen zusammen

Am 14.06.2017 ereignete sich in der Oderberger Straße ein Verkehrsunfall. Der 20-jährge Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr die Oderbergerstraße in Richtung Macherslust. Er beabsichtigte nach links in die Einfahrt eines Krankenhauses abzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein dahinter fahrender 22-jähriger KTM-Kradfahrer in das Kleinkraftrad, das sich im Abbiegevorgang befand. Beide Fahrer stürzten wobei sich der 22-Jährige schwer verletzte und in ein Krankenhaus kam. Der Schaden wird mit ungefähr 1.000 Euro beziffert.

L30/Schönow – Nach Verkehrsunfall verletzt

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines VW Transporters am 15.06.2017, gegen 7:25 Uhr, auf der Schönower Chaussee kurz hinter dem Ortsausgang Schönow von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem PKW Mercedes. Der Fahrer des VW Transporters kam verletzt in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 12.000 Euro.

Infos und Meldungen via Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim