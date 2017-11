Ahrensfelde: Acht-Meter Blautanne in Blumberg aufgestellt

Ahrensfelde (Blumberg): So langsam hält Weihnachten Einzug in unsere Region. Nachdem am Wochenende Schwanebeck seinen Weihnachtsbaum aufstellte, zog Blumberg heute nach.

Am Montagmorgen wurde im Ortsteil Blumberg, Gemeinde Ahrensfelde, eine acht Meter hohe Blautanne aufgestellt.

Anzeige

Zuvor wurde der Baum von einem Privatgrundstück in der Freienwalder Chaussee abgeholzt und abtransportiert. Die Tanne war im Ursprung knapp 12 Meter hoch und 1,5 Tonnen schwer. Mitarbeiter des Bauhofes und ortsansässiger Firmen haben gemeinsam den Nadelbaum vorbereitet und an seinen jetzigen Standort, den Berliner Platz in Blumberg, aufgestellt.

Am 30. November schmücken Kinder der Friedrich von Canitz Grundschule den Baum mit selbstgebasteltem Christbaumschmuck.

Am Mittwoch, dem 22. November 2017 werden noch zwei weitere Bäume von privaten Spendern abgeholt und in Ahrensfelde, auf dem Platz hinter dem Rathaus, und in Eiche aufgestellt.

Traditionellerweise werden in den Ortsteilen seit Jahren Weihnachtsbäume errichtet, die in der Vorweihnachtszeit die Weihnachtsmärkte und Ortszentren schmücken. Der erste Weihnachtsmarkt findet bereits am Sonntag des ersten Adventswochenendes, dem 03. Dezember 2017, statt. Weiter geht es am 09. – 10.12.2017 mit dem Ahrensfelder Weihnachtsmarkt, am 09. Dezember mit dem Weihnachtsmarkt Eiche und am 10. Dezember 2017 dem Plätzchenmarkt Mehrow.

Info via Gemeinde Ahrensfelde.