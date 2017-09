Achim Petry und Familienprogramm sorgten für volle Bahnhofs-Passage

Bernau (Barnim): Am gestrigen Sonntag lud die Bahnhofs-Passage zum verkaufsoffenen Sonntag ein. (wir berichteten gestern LIVE via Facebook)

Neben einem bunten Familienprogramm mit Clown Herzchen und dem Schatz des Piraten, gab es jede Menge Musik, u.a. mit “Unknown V”.

Anzeige

Die 14 bis 16 jährigen talentierten Nachwuchsmusiker begeisterten mit zahlreichen Cover-Songs. Interpretiert wurden Pop Cover der aktuellen Stunde: von Ed Sheeran über Ariana Grande bis hin zu Justin Bieber. Unterstützt wurden sie durch den Multi-Instrumentalisten Konstantin Otto.

Ein Highlight des Tages war für viele Schlagersänger Achim Petry. Bereits vor Beginn des Konzertes füllte sich die Eventfläche bis auf den beinahe letzten Platz und hunderte Besucher freuten sich auf ihr Idol.

Pünktlich um 16.30 Uhr betrat Petry dann die Bühne und begeisterte innerhalb nur weniger Minuten seine mitsingenden und jubelnden Fans. Neben seinen eigenen Songs, wie etwa „Rettungsboot“, präsentierte der Sohn von Wolfgang Petry, gecoverte Hits seines “großen” Vaters. Im Anschluss an das etwa 45-minütige Konzert, stand Achim Petry für unzählige Autogrammwünsche und Fotos zur Verfügung.

Demnächst in der Bahnhofs-Passage: Black Weekend am 24. und 25. November und am 01.12. die große Feuerwerk-, Musik- und Lasershow.

(LIVE Stream Facebook)