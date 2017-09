Ab Montag Straßenbauarbeiten im Bereich der Stadt Bernau

Bernau (Barnim): Ab kommenden Montag, dem 11. September, kommt es zu etwa einwöchigen Fahrbahnunterhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet von Bernau.

L 304 zwischen Bernau Waldfrieden und Kreisel B 273

Anzeige

Der Landesbetrieb Straßenwesen führt an der L 304 im oben genannten Bereich eine Oberflächenbehandlung durch.

Zu diesem Zweck wird der Abschnitt ab Lanker Straße/Fritz Heckert Straße in Richtung Wandlitz bis zum Kreisverkehr B 273 halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird dabei durch eine Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeführt. Es kann in diesem Zeitraum zu größerem Rückstau kommen. Es empfiehlt sich, wenn möglich, über die BAB A 11 Anschluss Wandlitz in Richtung Wandlitz und zurück zu fahren. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen kann nicht gearbeitet werden und die Sperrung wird für diese Zeit aufgehoben.

L 31 Ladeburger Chaussee – Sachtelebenstraße/ Schlehenstraße

An der L 31, Knoten Ladeburger Chaussee/Sachtelebenstraße wird nach Instandsetzung der Fahrbahnentwässerung die schadhafte Asphaltdecke ausgefräst und erneuert. Dazu muss die Sachtelebenstraße und Schlehenstraße zur Ladeburger Chaussee gesperrt werden.

An den betroffenen Bushaltestellen werden durch die BBG Hinweise auf die kurzzeitige Haltestellenverlegung angebracht.

Infos via Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg – Regionalbereich OST – Straßenmeisterei Biesenthal