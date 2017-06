3 Tage Hussitenfest Bernau – Hunderte Bilder und Videos online

Bernau: Die allerletzten Krüge sind geleert, der letzte Ritter hat sich aus der Stadt verzogen und mit der “Schlacht vor Bernau” endete am gestrigen Sonntagabend das diesjährige Hussitenfest Bernau.

Wo am Wochenende noch tausende Besucher das Hussitenfest Bernau feierten, Touristen unsere Stadt eroberten, Händler ihre Waren feil boten und etliche Akteure ihre Lager aufschlugen, wurde heute erst einmal aufgeräumt. Bereits gestern Abend wurde damit begonnen, das Bernauer Hussitenfest Geschichte werden zu lassen. Auch seit dem heutigen Montagmorgen sind etliche Hände damit beschäftigt, Hütten zu demontieren, Deko zu beseitigen und Müll zu entsorgen.

An dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön an all die fleissigen Hände und die zahlreichen Mitarbeiter der Stadt.

Nach ersten Einschätzungen war auch das diesjährige 26. Hussitenfest ein voller Erfolg. Die Besucherzahlen stimmten und lagen bei etwa 25.000, das Wetter passte, bis auf den Freitagabend, hervorragend und auch das neue Sicherheitskonzept schlug auf positive Resonanz, wenngleich es sich auf Grund der Kontrollen an den Eingängen hin und wieder etwas staute.

Ein besonderes Highlight war auch dieses Jahr der Festumzug mit gut 1.600 Akteuren durch die Bernauer Innenstadt. Tausende Besucher säumten bei schönstem Wetter die Straßen und erfreuten sich an den Kostümen und Bildern der Akteure. Einen krönenden Abschluss bot am Sonntagabend das das Festspiel “Die Schlacht vor Bernau”.

Bis auf kleinere “Bierzelt-Rangeleien” auf dem Rummel und einem “Witzbold” der meinte, während des Festumzuges Knallzeug auszuprobieren blieb es bei einem friedlichen Fest.

Und wie hat es Euch gefallen? Kritik, Lob oder Jubelschreie – schreibt uns wie es Euch gefallen hat. Für uns war das Hussitenfest ein schönes und toll organisiertes Fest, auch wenn es in 2018 vielleicht mit ein paar Neuerungen aufwarten könnte…

Anbei haben wir für Euch hunderte Bilder und ein paar Eindrücke im Video zusammengestellt.

Wir danken für die Unterstützung am Wochenende: Maik, Tino, der WOBAU Bernau, Nico´s Autoservice aus Bernau, dem Figurstudio Mona Lisa und Sonnenstudio in Bernau.

Videos / Fotos: Bernau LIVE