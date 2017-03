20 Tonnen Asphalt für die Kreuzung an der Jahnstraße in Bernau

Bernau: Wie wir bereits gestern kurz informierten, wurden mit großem Aufwand die Schlaglöcher an der Kreuzung Jahn-/ August-Bebel-Straße in Bernau beseitig. Zeit wurde es, denn die Straßen wurde immer löchriger und so mancher Autofahrer musste “Slalom” fahren um diesen auszuweichen.

Organisiert von der Straßenmeisterei in Biesenthal, rückte am gestrigen Abend um 20 Uhr die Firma Rubert Straßen- und Tiefbau GmbH mit etwa 10 Straßenbauern an um die Schäden des Winters professionell zu beseitigen.

Hierfür kam eine Spezialfräse zum Einsatz, die die schadhaften Stellen bis zur Unterschicht komplett ausfräste. Anschliessend wurden die ausgefrästen Stellen gereinigt und per Hand mit gut 20 Tonnen und etwa 200 Grad heissem Asphalt neu verschlossen.

Da die Arbeiten am Tage ein Verkehrschaos verursacht hätten, wurde die Erneuerung der betroffenen Stellen in die Nacht verlegt. Heute Morgen, gegen 6 Uhr, waren die Bauarbeiten dann beendet und der Verkehr konnte wieder ungehindert den Kreuzungsbereich passieren.

Bürgermeister André Stahl, der sich zwischenzeitlich über den Stand der Bauarbeiten vor Ort informierte, zeigte sich froh, dass ein Verkehrschaos ausblieb und die Schäden nunmehr der Vergangenheit angehören.

Da es sich hier um eine Landesstraße handelt, hat die Stadt Bernau mit den Bauarbeiten und den Kosten hierfür nichts zu tun. Wie lange die Reparatur halten wird ist fraglich. Wie uns von Fachleuten berichtet wurde, müsste die Oberschicht eigentlich etwa alle 10 Jahre komplett erneuert werden.

Für alle Interessierten, haben wir hier noch ein paar Bilder der Nacht.