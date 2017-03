20. Schwertkämpfertreffen in Bernau begeisterte hunderte Zuschauer

Bernau: Bereits zum 20. Mal verwandelte sich am gestrigen Sonntag die Erich-Wünsch-Halle in Bernau in eine Hochburg für Freunde der mittelalterlichen Kampfkunst.

Wo sonst Sport im Mittelpunkt steht, versammelten sich an diesem Wochenende mehr als 150 Teilnehmer aus zahlreichen Vereinen und Gruppen in authentischen Kostümen und Waffen und boten den zahlreich erschienenen Besuchern ein spektakuläres Programm in der Hussitenstadt Bernau.

Auch in diesem Jahr präsentierten Stolze Ritter, römische Gladiatoren, wilde Wikinger, japanische Samurai, französische Musketiere, geheimnisvolle Ninja, italienische Edelleute und verwegene Landsknechte Kampfkunst aus Asien und Europa zum Schwertkämpfertreffen.

Zum Programm, welches von den Bernauer Briganten (Facebook-Link) organisiert wird, gehörten zudem Musik und Tanz sowie Angebote speziell für Kinder und Händler die ihre selbst gemachten Waren feil boten.

Wem das gestrige Schwertkämpfertreffen nicht ausreichte, dem empfehlen wir schon jetzt das diesjährige 26. Hussitenfest (Facebook-Seite) 2017 in Bernau.

Vom 09. – 11.. Juni 2017 lädt die Stadt Bernau bei Berlin zum diesjährigen 26. Hussitenfest ein. 3 Tage lang dreht sich in unserer kleinen Stadt alles um das Mittelalter Ritter, Pferde und ein buntes Markttreiben.

”Beim Hussitenfest lassen die Bernauer und ihre Gäste fast 900 Jahre Geschichte lebendig werden. Hussitenfest heißt das Zauberwort, das alljährlich rund 22.000 Besucher am zweiten Juni-Wochenende in die Stadt vor den Toren Berlins lockt.

Dann lädt Bernau drei Tage lang zu einer Zeitreise ins Mittelalter ein. Zu sehen gibt es viel: tanzende Hexen, Zickenschulze – wie er durch die Stadt marschiert, kämpfende Ritter und der Henker tritt mit seinem gar schauerlichen Handwerkszeug auf den Plan. Mehr als 1.000 Akteure lassen im prächtigen Festumzug die Stadtgeschichte Revue passieren.

Der Stadtpark gleicht am Hussitenfest-Wochenende einem mittelalterlichen Jahrmarkt und Heerlager. Und wenn es dunkel wird zeigen dort Laienschauspieler, was so los war, als einst die Hussiten vor Bernau standen …

Die Geschichte des Festes geht übrigens bis ins 15. Jahrhundert zurück und hat ihren Ursprung in der Freude der Bernauer die böhmischen Krieger erfolgreich abgewehrt zu haben. Inzwischen ist mehr als ein halbes Jahrtausend vergangen. Die alte und doch so wunderbar junge Stadt gibt sich ganz und gar nicht abwehrend: Lebten vor der Wende weniger als 20.000 Einwohner in der Hussitenstadt, so haben heute in Bernau und seinen Ortsteilen mehr als 39.000 Menschen ihr Zuhause gefunden.

Schon jetzt laden wir Euch herzlich zum 26. Hussitenfest vom 09. bis 11. Juni 2016 ein!"

