1300 Sieger beim Tanzfestival in Bernau – Dance-Comeptition 2017

Bernau: Ganze drei Tage drehte sich am vergangenen Wochenende in der Bernauer Erich-Wünsch-Halle alles rund um das Thema Tanzen. Etwa 1.300 Kinder und Jugendliche aus Bernau, dem Landkreis Barnim, aus der Region sowie aus mehreren Bundesländern zeigten in mehreren Kategorien ihr tänzerischen Können und boten dem Publikum eine tolle Show beim Tanzfestival in Bernau.

Die Kategorien waren auch in diesem Jahr in 3 Altersgruppen in Kids, Teens, Adults aufgeteilt. Die Tänzer sind über Schulen, Freizeitgruppen, Vereine und Tanzschulen organisiert und das Motto des Tanzfestivals lautete: Kinder sind unsere Zukunft. Alle Teilnehmer sollten an diesem Turnier Spaß und Freude haben und erhielten am Ende des Wettkampfes ihre Bestätigung – ihre Urkunden und die Gewinner Pokale.

Das Festivalprogramm wurde u.a. durch die Schauspieler und Moderatoren Nina Coenen und Sami Alkomi moderiert. Bernaus Bürgermeister André Stahl lies es sich am Samstag nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen und dankte dem Team rund um Dr. Heike-Doreen Klein für die Organisation dieser tollen und vor allem wichtigen Veranstaltung.

Organisiert wird die Veranstaltung seit einigen Jahren vom Förderkreis für künstlerische Jugendarbeit e.V.

“In Zeiten der stetig wachsenden Anzahl von Castingshows ist Bestätigung und Anerkennung für viele Kinder und Jugendliche besonders wichtig. Mit unseren Festivals ermöglichen wir nicht nur eine sinnvolle Freizeitgestaltung, sondern einen fairen Wettkampf der Spaß macht und bei dem jeder ein Gewinner ist…”, so der Veranstalter.

Infos unter: www.barnimer-kinder-und-jugend-festival.de