13. Tigerradtour 2017 mit Zwischenstopp in Bernau

Radeln für den Zoo Eberswalde

Weit über 300 Teilnehmer starteten am vergangenen Samstag zu Gunsten des Zoologischen Gartens Eberswalde, zur großen Tigerradtour durch unsere Region. Hier galt es, eine Strecke von 100- oder 200 km zu bewältigen.

Leider war das Wetter am Samstag nicht wirklich auf der Seite der zahlreichen RadfahrerInenn. Und so fing es genau zur Ankunft in Bernau, an zu regnen. Dem Spaß an der Sache, tat dies allerdings keinen Abbruch und so stärkten sich die Teilnehmer erst einmal mit Obst, belegten Brötchen oder Nudeln mit Tomatensauce. Nach der Begrüßung durch Bernaus Bürgermeister André Stahl, etwa 45 Minuten Pause und Ehrungen der “Sprinter” ging es dann weiter in Richtung Eberswalde.

Unter den gut gelaunten Teilnehmern waren neben Zoodirektor Bernd Hensch auch der ehemalige Radprofi und mehrfacher Olympiasieger Olaf Ludwig, der u.a. auch zwei Mal die Friedensfahrt gewann.

Die Tigerradtour ist eine gemeinnützige Radsportveranstaltung, bei der Spendenmittel für den Zoologischen Garten Eberswalde eingeworben werden. Sie wird vom Verein der Freunde und Förderer des Zoologischen Gartens Eberswalde e.V. veranstaltet.

Die Fahrradtour ist eine touristische Radsportveranstaltung und kein Radrennen. Mitmachen kann jeder, der sich fit fühlt und dem Zoo helfen möchte. Die jeweilige Teilnehmergebühr beinhaltet die gesamte Streckenverpflegung sowie hochwertige Trikots für die Radsportler. Das Logo der Radsportveranstaltung sowie des Vereines der Freunde und Förderer des Zoologischen Gartens Eberswalde e.V. findet sich darauf ebenso wieder, wie die Firmenlogos der Zoosponsoren.

Das gesammelte Geld kommt ausschließlich dem Zoologischen Garten Eberswalde zugute. Im Anschluss lud der Zoo Eberswalde zu einem bunten Familienprogramm mit LIVE Musik ein.

Wir haben für Euch ein paar Bilder vom Zwischenstopp in Bernau eingefangen.

Weitere Infos: Tigerradtour – Zoo Eberswalde

Fotos: Bernau LIVE