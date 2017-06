112. Jahresfest in Lobetal mit Festgottesdienst eröffnet

Lobetal (Barnau): Mit einem Festgottesdienst in der Waldkirche, begann am heutigen Vormittag das 112. Jahresfest Lobetal bei herrlichem Sommerwetter und hunderten Besuchern. So unter anderem zahlreiche kirchliche Vertreter oder Landtagspräsidentin Britta Stark.

Neben einer Predigt, welche hier letztmalig durch den in Rente gehenden Pastor Dr. Johannes Feldmann abgehalten wurde, entflichtete Barbara Eschen, Direktorin des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, zudem Pastor Feldmann von seinem bisherigen Amt.

Begleitet wurde der Festgottesdienst von der Posaunenmission Bethel und den Bläsern des Kirchenkreises Lobetal. Unter der Leitung von Lothar Dehn, gab es zudem ein Anspiel der Lobetaler Christenlehrekinder. Für die Liturgie des Gottesdienstes war Pastorin Birgit Sternberg zuständig.

Nach dem Gottesdienst kann / konnte noch bis ezwa 16 Uhr gefeiert und geschlendert werden. Hierzu erwartet Euch ein buntes Programm für die ganze Familie.

Angebote auf den Plätzen der Begegnung: die Arbeitsbereiche der Hoffnungstaler Stiftung stellen sich vor, zahlreiche Spiel-, Verkaufs- und Mitmachangebote für Groß & Klein, Führungen, Bühnenprogramm u.a. mit Global Folk, gespielt von der Berliner Frauenband “Zucker und Zimt”

13.00 Uhr – Bibelgespräch im Saal Alt-Lobetal mit dem Präsidenten der Diakonie Deutschland, Pfarrer Ulrich Lilie, Dr. Hajo Schumacher, Journalist und Autor, sowie dem Lobetaler Geschäftsführer Martin Wulff

13.45 (etwa) Große Vorführung der BRH – Rettungshundestaffel Barnim

15.00 Uhr – Abschlussveranstaltung in der Waldkirche mit einem selbst inszenierten Spiel von Schülerinnen und Schülern der Sozialassistenten-Ausbildung am Diakonischen Bildungszentrum Lobetal

Ende gegen 16.00 Uhr

Hinweis: Zwischen 8.30 und 10.00 Uhr wird es wieder einen kostenlosen Bustransfer zwischen S-Bahnhof Bernau und Lobetal geben, ab 16.15 Uhr zurück nach Bernau.

Sachstand des Artikels, 12.45 Uhr

Fotos: Bernau LIVE