1.500 qm Indoor FunJump Arena im Sportforum Bernau eröffnet

Bernau: Vor wenigen Minuten eröffnete die FunJump Arena im Bernauer Sportforum ihre Pforten und steht ab sofort allen Besuchern offen. Nachdem Bürgermeister André Stahl symbolisch das Band zerschnitt, zeigten die Tänzer der Bernauer Eastside Fun Crew ihr Können, bevor unzählige Kids die Arena stürmten.

Nach gut 6 Monaten “Bauzeit” entstand in der oberen Etage eine Indoor Arena mit über 60 verschiedenen Trampolinen auf denen ab sofort nach Herzenslust gesprungen und getobt werden darf. Ergänzt wird die Anlage durch verschiedene Attraktionen wie einem 8 Meter hohen Rutschenturm mit insgesamt 3 verschiedenen Rutschen und Klettergerüsten, Langtrampolinen, drei Sprunggruben, jeweils einen Basket- und Dodgeballbereiches, mehreren Walls und Sprungtürmen usw.

Weiterhin komplettiert wird der Bereich durch Umkleideräume und Toiletten, eine Küche und Rezeption und mehrere Sitzbereiche, unter anderem auf einer 4 Meter hohen Galerie über den Sprungflächen. So können Eltern gemütlich sitzen, etwas Essen und trinken und dabei Ihren Kindern beim Auspowern zuschauen, so der Betreiber in einer Info auf der Homepage.

Nach der feierlichen Eröffnung am heutigen Freitag, kann an den Wochentagen von 15.00 – 21.00 Uhr, an Samstagen 10.00 – 21.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen und während der Schulferien von 10.00 – 20.00 Uhr im neuen Fun Jump Bernau getobt werden. Die Preise findet Ihr hier.